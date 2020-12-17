Израиль и Азербайджан работают над двусторонним соглашением в сфере инноваций

Израиль и Азербайджан проводят совместную работу над двусторонним соглашением в сфере инноваций.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на международной конференции «World Net Summit», организованной в рамках «Недели инноваций».

По его словам, в будущем после подписания соглашения будет создана платформа для сотрудничества между азербайджанскими и израильскими компаниями и стартапами.

Наряду с этим, посол отметил, что израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном даже в период пандемии COVID-19.