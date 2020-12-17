Израиль и Азербайджан работают над двусторонним соглашением в сфере инноваций

Израиль и Азербайджан проводят совместную работу над двусторонним соглашением в сфере инноваций.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на международной конференции «World Net Summit», организованной в рамках «Недели инноваций».

По его словам, в будущем после подписания соглашения будет создана платформа для сотрудничества между азербайджанскими и израильскими компаниями и стартапами.

Наряду с этим, посол отметил, что израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном даже в период пандемии COVID-19.

| 2020-12-17T20:14:00+04:00 17 декабря 2020, 21:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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