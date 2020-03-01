Из-за ситуации на границе с Турцией в ЕС объявили высокий уровень готовности к защите

Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex подняло до высокого уровень готовности к защите безопасности рубежей евросообщества в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в пресс-службе агентства.

«Мы внимательно следим за ситуацией и подняли уровень готовности на всех границах с Турцией до высокого», — информировала представительница пресс-службы Изабелла Купер. «Мы также следим за ситуацией на Кипре. Мы находимся в тесном и постоянном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем оказать в этой быстро развивающейся ситуации», — сказала она.

Как напомнили в пресс-службе, агентство проводит регулярные операции в Греции и Болгарии. «Самая крупная операция Frontex развернута на греческих островах, где у нас почти 400 человек, также у нас есть 60 офицеров в Болгарии и небольшой контингент в регионе Еврос на греко-турецкой сухопутной границе», — отметила Купер.