На прошедшей неделе стоимость биткойна колебалась в диапазоне $61–69 тыс. за одну монету. Эксперты связывают волатильность криптовалюты со ставкой ФРС, потенциальными разбирательствами SEC с Ethereum и оттоками из спотовых биткойн-ETF. По их прогнозам, в результате биткойн может скорректироваться до $60 тыс. Однако ожидания высоких, вплоть до $100 тыс., уровней к началу 2025 года сохраняются.

По данным Coinmarketcap, открыв прошлую неделю котировками выше $69 тыс., биткойн подешевел до $63 тыс., а в некоторые дни кратковременно падал ниже $61 тыс. Повторить предыдущий рекорд и превысить планку $70 тыс. криптовалюте за последние семь дней не удалось.

Коррекция произошла в два этапа: сначала биткойн продемонстрировал резкое падение с $67 тыс. 19 марта до $61,1 тыс. 20 марта, после чего произошел отскок обратно к $67 тыс. 21 марта, а затем плавное снижение. К выходным котировки достигли $62,6 тыс., 24 марта биткойн торговался по $65,2 тыс.