Из-за коронавируса в Германии скончались два человека

Министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило в понедельник, 9 марта, о двух жертвах вируса SARS-CoV-2 в Германии. Один человек скончался в городе Хайнсберг, второй — в городе Эссен.

Известно, что в Эссене умерла 89-летняя женщина. Вирус у нее диагностировали в минувший вторник, она была госпитализирована и состояние заболевшей стремительно ухудшалось.

Число зараженных коронавирусом в Германии по состоянию в понедельник превысило 1000 человек. Больше всего заболевших в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь диагностировали 515 случаев заражения.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 9 марта, поддержала меры, принятые правительством страны против коронавируса. Выступая на немецко-греческом экономическом форуме в Берлине, Меркель сказала, что гигиенические и карантинные меры не напрасны, так как они работают на снижение скорости распространения эпидемии.

Глава правительства ФРГ ожидает дальнейшего распространения коронавируса в стране. Поэтому, по словам Меркель, сейчас именно фактор времени является наиболее эффективным средством. Это дает возможность в последующие месяцы, вероятно, следующей осенью и зимой избежать перегрузки врачей и больниц, не допустить дефицита необходимых медицинских средств защиты и больничных коек, и, главное, разработать лекарства и вакцину. (DW)