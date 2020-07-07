Из-за коронавируса число голодающих в мире может достичь миллиарда

Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может достичь одного миллиарда человек, предостерегает немецкая благотворительная организация «Помощь голодающим в мире». В частности, в странах Африки и других государствах Южного полушария растет число заболевших пневмонией COVID-19, многие теряют работу, экономика сильно страдает, цены на продукты растут, а системы здравоохранения не справляются, заявила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме во вторник, 7 июля, в Берлине, представляя ежегодный доклад организации.

Коронавирус усугубляет уже существующие проблемы и кризисы, такие как засуха, изменение климата, вооруженные конфликты и ошибки систем здравоохранения, говорится в докладе. При этом число голодающих в мире может вырасти уже в ближайшие месяцы, а сильнее всего от последствий пандемии пострадают прежде всего развивающиеся страны и государства с переходной экономикой, считает Welthungerhilfe. В частности, из-за транспортных и торговых ограничений обрываются многие цепочки поставок, а экономические проблемы приводят к росту уровня бедности. (DW)