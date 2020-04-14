Иван Преображенский: «После 1991 года мир расслабился»

Интервью # с политологом, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Иваном Преображенским

— Давайте начнем нашу беседу с вопроса на тему, которая ныне наиболее актуальна. Как в Чехии протекает борьба с коронавирусом, где Вы сейчас находитесь?

— В Чехии карантин протекает весьма успешно. Количество заболевших, в сравнении с соседней Австрией, меньше более чем в два раза, как и количество умерших от коронавируса. Чехия первой жестко объявила обязательное ношение санитарных масок и от него пока отказываться не собираются. Хотя велосипедистам и бегунам разрешили обходиться без масок. Сейчас начинается постепенная отмена карантина, которая может закончиться летом. Впрочем, когда откроются границы пока неясно. Школы тоже могут остаться закрыты до конца учебного года.

— Скажите, встречаются ли в чешской прессе публикации о том, что опасность коронавируса сильно преувеличена и что все происходящее является элементом большой политической игры так называемого «мирового правительства»?

— Такие публикации встречаются только в наиболее маргинальных интернет изданиях, в том числе, хотя не только, в том «семействе» интернет-сайтов, которые считаются агентами российского влияния. С моей точки зрения, это связано с тем, что кремлевская пропаганда делает ставку на людей, склонных к конспирологическому мышлению. Им не надо давать команду распространять фейки — фейкньюз, это та реальность, в которую эти люди на самом деле верят.

— Почему, на Ваш взгляд, не готовы к этому вызову оказались ведущие европейские страны, Италия и Испания, а также США?

— В каждой стране есть свой комплекс причин. Не готовы к этой эпидемии все или практически все страны мира, кроме, разве что, Кубы, которая специализируется на экспорте медицинских услуг уже много лет. И то, есть сомнения, что на самой Кубе достаточно больничных коек для кубинцев. После распада СССР мир перестал готовиться к глобальным угрозам. Все развитые страны развивали так называемую «адресную медицину» и даже если увеличивали расходы на здравоохранение, то не на открытие новых больниц и увеличение числа коек или аппаратов вентиляции легких, а на все более новые и дорогие аппараты, которые позволяют ускорить лечение. В СССР как минимум на бумаге, готовность к эпидемиям или масштабным военным конфликтам декларировалась и, как минимум на бумаге, было для этого достаточно мощностей. Запад тоже, в виду угрозы мировой войны вынужден был соответствовать этим стандартам. А после 1991 года мир расслабился. Терроризм не требовал резервных коек в больницах. Плюс национальные особенности в каждой стране. Запутанная и в основном платная медицина в США, теплые традиции средиземноморской общительности, с постоянными объятиями и поцелуями в Италии и Испании. Плюс, увеличение числа пожилых людей, пенсионеров, ведущих активный образ жизни.

— С каждым днем все более ухудшается ситуация и в России. Как Вы считаете, соответствуют ли действительности официально указываемые цифры зараженных коронавирусом в РФ?

— Реальных данных по России нет ни у кого. Это частично признают даже российские власти. Ее, собственно, точной статистики, нет и во многих странах Евросоюза. Но в России ситуация особенно удручающая из-за давних традиций фальсификации статистики. Она фальсифицируется на каждом уровне ответственности — начиная с рядового врача, поэтому наверх попадают полностью виртуальные цифры.

— Не только, но в том числе и по этой причине есть версия, что в России все может закончится грандиозной политико-экономической катастрофой. Вы согласны с такого рода прогнозами?

— Сейчас возможно несколько сценариев развития ситуации. Резкая дестабилизация — это один из них. Она может возникнуть во время эпидемии или после нее. В первом случае, это может быть связано с потерей управляемости, которая уже возникала в первые дни карантина, когда Кремль попытался переложить ответственность за все непопулярные меры на губернаторов регионов, но вместе с тем отдал им и часть власти и потом был вынужден бороться с увеличением их влияния и до сих пор неясно, смог ли он переломить эту тенденцию. Вторая возможность связана с обвалом экономики и массовыми банкротствами и безработицей. Но есть и другие варианты, связанные со стабилизацией мировых цен на нефть и усилением, ужесточением контроля со стороны Кремля над жизнью страны и введения реального режима ЧП с жестким подавлением любого недовольства. Наконец, остается и вариант «мягкого» прохождения карантина, когда смертность и заболеваемость не превысят эпидемиологический порог.