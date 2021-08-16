Владимир Путин в понедельник присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами России Сергею Суровикину. Повышение произошло за несколько дней до годовщины августовского путча 1991 года. Тогда 25-летний капитан Суровикин командовал мотострелковым батальоном Таманской дивизии, боевые машины которого насмерть задавили в тоннеле на Садовом кольце троих участников массовый акций протеста против попытки переворота.

Трое погибших — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов стали единственными жертвами ГКЧП и посмертно получили звание Героев Советского Союза. После провала переворота Суровикин семь месяцев находился под следствием, но обвинения с него были сняты. В 1995 году, будучи слушателем военной академии Фрунзе, Суровикин был осуждён за пособничество в сбыте огнестрельного оружия — приняв участие в продаже пистолета (позднее судимость была снята). Это не помешало ему сделать блестящую военную карьеру: он командовал войсками Восточного военного округа, а в 2017 году — группировкой российских войск в Сирии, в 2017 году Путин присвоил ему звание Героя России.

Во время событий 1991 Путин, как он сам утверждает, подал в отставку из КГБ и остался в команде мэра Ленинграда Анатолия Собчака, активного противника путча. Однако как минимум двое участников попытки переворота пользовались лояльным отношением Кремля при Путине.

Тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков был советником Путина в ФСБ и был приглашён на его первую инаугурацию. Министр обороны СССР Дмитрий Язов c 2008 по 2012 год возглавлял Управление генеральных инспекторов Минобороны России. Участники путча ставили своей задачей не допустить развала Советского Союза. Путин неоднократна называл крах СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века». (Голос Америки)