Италия выделяет €7,5 млрд на поддержку компаний и населения в условиях коронавируса

Правительство Италии постановило выделить €7,5 млрд на поддержку компаний и населения в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом объявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте по завершении заседания Совмина. Его пресс-конференция транслировалась в Facebook.

«Мы выделили €7,5 млрд на поддержку семьям и компаниям, которые противостоят чрезвычайной ситуации не только с медицинской точки зрения, но экономической», — объявил Конте. Он уточнил, что это решение должно быть одобрено парламентом, «поскольку предполагает переброску средств, предназначавшиеся на другие проекты».

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето. Города «красной зоны» в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена. 4 марта правительство объявило о закрытии всех образовательных учреждений, от садов до университетов, до 15 марта.(ТАСС)