В Индии разбился советский истребитель МиГ-21, находившийся на вооружении ВВС страны. Об этом сообщает Bernama.com.

По данным издания, инцидент произошел в штате Раджастхан. Самолет вылетел с авиабазы Уттарлай и потерпел крушение во время учебного вылета.

«Оба пилота получили смертельные травмы», — сообщили в ВВС Индии.

Следствие приступило к изучению обстоятельств происшествия. ВВС пообещали поддержать семьи погибших пилотов.

С января 2021 года индийские ВВС потеряли в авиакатастрофах шесть МиГ-21, отмечает издание.