Для полноты картины нужно теперь услышать от Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна долгие, темпераментные речи о необходимости выхода Армении из ОДКБ, Таможенного и Евразийского Союзов, с дальнейшим выводом российской военной базы из Гюмри. Немыслимо такое? Никогда не говори никогда. Иронизирую, конечно, но для иронии есть повод.

Который уже день новоявленные армянские оппозиционеры, в первую очередь состоящие из членов кружка почитателей второго и третьего президентов РА, рвут на себе волосы, возмущаются упущенными в свое время возможностями. До них дошло, что они могли бы обнулить так называемую «шашлычную революцию» в зародыше. Нужно было, оказывается, объявить Никола Пашиняна и всех тех, кто вместе с ним сверг режим Саргсяна, террористами.

Повод, кстати, для этого давали сами «мой шаговцы». Они зажигали в парламенте факелы, делали угрожающие заявления, да и в целом совершили то, что в реальности является насильственным свержением власти. Серж Азатович мог бы, как теперь сетуют его сторонники, обратиться тогда в ОДКБ за военной помощью и оттуда бы, уверены они, пришел положительный отклик.

В общем, сетуют представители свергнутого «карабахского клана», что не удалось им привлечь российских, в подавляющем большинстве, и прочих военных из стран-членов ОДКБ для разгона, вплоть до выстрелов на поражение, протестовавших граждан РА. Уже есть публикации в армянской прессе о том, что такое развитие событий помогло бы РА избежать поражения в 44-дневной войне.

Лозунг » нет человека — нет проблемы», который армянские СМИ относят к Пашиняну, коего именуют капитулянтом, стал в РА модным. Звучат в адрес Воваевича и иные, мягко говоря, упреки. «Человек, который пришел к власти с улицы, комментируя ситуацию в Казахстане, заявляет о том, что подобное развитие событий неприемлемо. Такими заявлениями премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз выставил себя на посмешище», — об этом на встрече с журналистами 10 января заявил член оппозиционного блока «Армения» Ара Варданян.

Более того, как отметил оппозиционер, Пашинян назвал протестующих «террористами». «Что же, я рад, что Пашинян, наконец, признал себя террористом. Я бы конечно дал более жесткую характеристику, но давайте пока смиримся с тем, что он просто террорист», — сказал Варданян, очевидно, имея в виду события 1 марта 2008 года в Ереване. Тогда, напомню, также имели массовые акции протеста, в связи с фальсификациями на президентских выборах, которые жестоко были разогнаны. Погибло 10 человек, а Пашинян был в рядах тех, кто был на передовой протестов.

А тем временем, член оппозиционного, кочаряновского блока напомнил, что в начале 90-ых Западу удалось способствовать развалу СССР, однако теперь, сам того не подозревая, Запад способствует его возрождению. «Он не оставляет России иного выхода, кроме как найти новые форматы взаимодействия с соседями. Это продолжение процесса перегруппировки силовых центров. Очевидно, что Россия, Китай и Иран стали довольно серьезной альтернативой для США и ЕС», — пояснил Варданян, указав на еще большее усиление Москвы, Китая и Ирана в долгосрочной перспективе.