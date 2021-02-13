Истекший январь отметился самым низким за десять лет уровнем притока инвестиций

Вслед за коронавирусной рецессией мировая экономика вступает в «десятилетие разочаровывающего роста», предупреждают экономисты Всемирного банка. До пандемии Всемирный банк прогнозировал, что среднегодовые потенциальные темпы роста мировой экономики в 2020–2029 гг. составят 2,1% против 2,5% в 2010–2019 гг. – замедление объяснялось старением населения и снижением темпов роста производительности.

Но теперь прогноз Всемирного банка на 2020-е еще более пессимистичный: потенциальные темпы роста мировой экономики составят 1,9% в год. Основные причины – спад в торговле и инвестициях, вызванный беспрецедентной неопределенностью. Перспективы инвестиций во всем мире остаются неопределенными, они будут зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения и от эффективности политических мер по смягчению экономических последствий пандемии. Неопределенность также обусловлена геополитическими рисками.

Коронакризис не обошел стороной уровень притока инвестиций в азербайджанскую экономику. Инвестиции в основной капитал в январе сего года составили лишь 724 млн. манатов, что на 27,5% меньше показателя января минувшего года, сообщили # в Госкомитете по статистике. Капвложения в нефтегазовый сектор экономики за первый месяц сего года сократились на 15,1%, в ненефтяной сектор — на 38,8%. Сообщается, что из общего объема инвестиций сумма в размере 631,3 млн. манатов (87,2%) была вложена в строительно-монтажные работы.

В январе из общего объема капвложений 583 млн. манатов (80,5% всех инвестиций) направлено в сферу предприятий производственного значения, 80,7 млн. манатов (11,2%) — на строительство в сфере услуг, 60,3 млн. манатов (8,3%) – в сферу жилого строительства. Иностранные инвестиции в основной капитал составили 346,5 млн. манатов (47,9% всех инвестиций), внутренние инвестиции — 377,5 млн. манатов (52,1% всех инвестиций). Напомним, что инвестиции в минувшем году сократились на 8,3%.

Текущий год будет не самым благоприятным для инвестиций в национальную экономику, сказал # экономист Неймат Алиев. «Ниспадающие тенденции здесь усиливаются год от года, и текущий год в этом плане не стал исключением. — заметил собеседник. – Впрочем, такое развитие событий вызывает вопросы к возможности выхода из текущего экономического спада. Ведь, как видим, инвестиции сократились в январе к первому месяцу минувшего года сразу на 27,5%».

По свидетельству Госкомстата, вкупе местные и иностранные инвесторы в январе этого года вложили в экономику страны 724 млн. манатов, или 426 млн. долларов. А ведь это худший показатель за последние 10 лет. Он даже вдвое меньше среднемесячного показателя минувшего года, прошедшего под знаком коронакризиса, заметил экономист.

Для сравнения, в прошлом году среднемесячный приток инвестиций составлял 1,4 млрд. манатов, если учесть, что всего за год в экономику страны было вложено инвестиций на 17 млрд. манатов. «В этом контексте нужно учитывать, — говорит Алиев, — что в минувшем году уровень безработицы увеличился аж до 49,4%. А потому необходимо восстанавливать утраченные рабочие места и позаботиться о создании новых. Перед нами также стоит задача масштабных строительных работ на освобожденных территориях и все это требует немалых денежных вложений».

Спад инвестиционной активности, уменьшение объемов капиталовложений является тревожным сигналом для любой экономики, уверены в экспертных кругах. По мнению доктора экономических наук, профессора Эльшада Мамедова, с уменьшением иностранных капиталовложений мы не должны допускать сокращения инвестиционной активности в целом. В первую очередь для увеличения капиталовложений следует ориентироваться на внутренние инвестиции, главным же образом, на внутреннее кредитование. С этой точки зрения институт доступного внутреннего кредита должен служить основой для наращивания инвестиций и экономического роста в целом, считает он. Ведь если проанализировать структуру внутренних инвестиций в Азербайджане, мы видим значительный удельный вес государственных инвестиций, а удельный вес банковского кредита в инвестициях, к сожалению, мизерный. По мнению собеседника, такая ситуация должна послужить сигналом для экономического блока в руководстве страны и ЦБА.