Испанский хавбек попал в сферу интересов «Карабаха»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» нацелился на еще одного игрока, выступающего в Сегунде Испании.

Как передает azerisport.com, «скакуны» проявляют интерес к полузащитнику «Райо Вальекано» Джони Монтиэлю. По информации Marca, азербайджанский клуб сделал хорошее предложение по 21-летнему испанцу и намерен закрыть сделку в ближайшее время, не оставляя вопрос на летнее трансферное окно. В свою очередь, «Райо Вальекано» готово к переговорам.

Ранее «Карабах» подписал ганского форварда Овусу Квабену, который первую половину сезона провел в аренде за другой клуб Сегунды – «Кордобу».