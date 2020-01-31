Испанский хавбек попал в сферу интересов «Карабаха»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» нацелился на еще одного игрока, выступающего в Сегунде Испании.

Как передает azerisport.com, «скакуны» проявляют интерес к полузащитнику «Райо Вальекано» Джони Монтиэлю. По информации Marca, азербайджанский клуб сделал хорошее предложение по 21-летнему испанцу и намерен закрыть сделку в ближайшее время, не оставляя вопрос на летнее трансферное окно. В свою очередь, «Райо Вальекано» готово к переговорам.

Ранее «Карабах» подписал ганского форварда Овусу Квабену, который первую половину сезона провел в аренде за другой клуб Сегунды – «Кордобу».

| 2020-01-31T15:21:03+00:00 31 января 2020, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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