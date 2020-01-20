Испания в 2019 году установила новый рекорд по числу туристов

 Испания в прошлом году установила очередной – седьмой подряд – рекорд по числу принимаемых иностранных туристов: по предварительным оценкам, в 2019 году страну посетили 83,7 миллиона человек, сообщила на пресс-конференции в Мадриде министр туризма Рейес Марото.
По словам министра, это на 1,2% больше, чем в 2018 году (82,6 миллиона).
«Предварительные оценки 2019 года демонстрируют силу испанского туристического сектора, увеличение туристических расходов, потока иностранных туристов и пассажиропотока в аэропортах», — сказала Марото. При этом туризм она назвала «ключевым сектором для испанской экономики».
Траты туристов возросли на 2,9% и достигли в совокупности 92,3 миллиарда евро. «Мы делаем ставку на большую рентабельность и качество испанских туристических направлений», — добавила Марото.(РИА Новости)
| 2020-01-20T16:00:57+00:00 20 января 2020, 18:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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