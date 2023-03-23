Власти Испании направят Украине шесть танков Leopard в конце следующей недели.

Как передает УНИАН, об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

«Министр обороны Маргарита Роблес сегодня посетила оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести машин Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после заключительных испытаний на полигоне», — сказано в сообщении.

Также в релизе оборонного ведомства отмечается, что капитальный ремонт техники выполнили в рекордные сроки.