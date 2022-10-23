Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию для укрепления восточного фланга НАТО из-за агрессивных действий России в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании.

В частности, Испания заявила, что шесть истребителей Eurofighter и 130 военных будут отправлены в Болгарию в период с середины ноября до начала декабря для обучения. По данным Минобороны Болгарии, испанские истребители Eurofighter должны прибыть в Болгарию 1 ноября и до 23 декабря будут выполнять операции по охране воздушного пространства вместе с болгарскими ВВС.

Также в заявлении Минобороны Испании речь идет о развертывании восьми истребителей F18M и 130 военнослужащих ВВС в Румынии в период с декабря до марта 2023 года в рамках стратегии НАТО по «реагированию и сдерживанию».

Власти Испании сообщили, что система воздушного надзора дальнего действия была развернута в Румынии с 17 октября и может оставаться там до конца июня 2023 года.

После вторжения России в Украину Испания направила 12 истребителей в восточные страны-члены НАТО – Болгарию, Литву и Эстонию. (УНИАН)