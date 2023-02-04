Власти Ирана согласились выпустить из тюрьмы под залог известного кинорежиссёра Джафара Панахи. Он приговорён к шести годам лишения свободы за поддержку антиправительственных протестов в 2010 году. Ранее сообщалось, что Панахи объявил сухую голодовку в знак протеста против того, что его продолжают держать в тюрьме уже после того, как его адвокат успешно оспорил задержание.

Иранский союз кинематографистов заявил, что освобождения Панахи добивались совместными усилиями его семья, юристы и работники киноотрасли. Тем не менее освобождение режиссёра под залог обозначено как временное.

62-летний Джафар Панахи — один из самых известных иранских кинорежиссёров. Его фильм «Такси» получил в 2015 году гран-при Берлинского кинофестиваля; фильм «Три лица» в 2018 году получил премию кинофестиваля в Каннах за лучший сценарий. Также в его активе премии «Золотой леопард» фестиваля в Локарно и «Золотой лев» Венецианского фестиваля.

В мае 2022 года Панахи в числе более чем 300 иранских интеллектуалов и деятелей культуры подписал открытое письмо с осуждением усиливающихся репрессий против свободы слова и творчества в стране.

Панахи был арестован в Тегеране 11 июля 2022 года и приговорён к шести годам тюрьмы. Иранские власти заявили, что решили возобновить действие приговора, вынесенного в 2010 году из-за того, что Панахи присутствовал на похоронах студента, застреленного во время антиправительственных протестов в Тегеране в 2009 году, и попытался снять фильм о тех событиях. (svoboda.org)