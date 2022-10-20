На территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«По предварительной информации, руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов с использованием ударных БпЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА «Shahed-136» и перспективных БпЛА «Arash-2», – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал УНИАН, Россия приобрела у иранской стороны дроны-камикадзе. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что на вооружении у Российской Федерации есть около трехсот иранских дронов.