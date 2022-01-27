В Baku Book Center состоялся 10-й по счету, юбилейный вечер проекта поэта, писателя и режиссера Ираны Гасымовой — «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», сообщает #.

Вечер был посвящен поэту И.А.Бродскому. На вечере стихотворения И.А.Бродского читали известные поэты, артисты, а также поклонники творчества поэта.

Цель проекта Ираны Гасымовой направлена на то, чтобы приобщить, как можно большее количество людей к классической литературе. Напомним, что ранее уже прошли вечера, посвященные Пушкину, Лермонтову, Цветаевой, Самеду Вургуну, Низами Гянджеви, Есенину, Блоку, Маяковскому и Евтушенко.

В июне этого года проекту исполняется 3 года. Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников, она лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо». Режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины», режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли поэтического спектакля «Поэтика любви». Часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Питере и Тбилиси. Помимо проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», также регулярно проводит «Открытый поэтический микрофон».