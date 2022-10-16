Иран запустил первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) El Palito на территории Венесуэлы мощностью в 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает агентство Shana.

«Мощность нового НПЗ составляет 100 тыс. баррелей в сутки. Надеюсь на то, что строительство заводов для переработки иранского топлива за пределами Исламской Республики продолжится в дальнейшем», — отметил Оуджи.

По его словам, запуск завода в Венесуэле становится первым шагом в истории развития строительства нефтяных объектов страны в других странах.