Мы готовы к переговорам с Украиной для решения вопроса, связанного с обвинениями, касающимися дронов.

Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Кенани.

По его словам, информация об отправке из Ирана беспилотных летательных аппаратов для использования в войне в Украине является ложной и предвзятой: «Необоснованные обвинения, опирающиеся на эти предположения, являются составной частью целенаправленной политической пропаганды некоторых государств против Ирана».

Он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной для решения вопроса, связанного с этими обвинениями.