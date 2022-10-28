Иранская сторона подозревает в причастности к беспорядкам в стране спецслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии, говорится в совместном заявлении министерства разведки исламской республики и разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), передает ТАСС.

Согласно заявлению, ЦРУ США, спецслужбы Великобритании, израильская разведка «Моссад» и разведка Саудовской Аравии «сыграли очевидную роль в беспорядках и насилии», которые имели место в Иране.

Как утверждают в Тегеране, целью этого был «подрыв безопасности» в стране. В документе отмечается, что планирование и практическое осуществление большей части беспорядков осуществлялось «Моссадом» в сотрудничестве с такфиристскими группировками.

Спецслужбы указанных стран, по информации Тегерана, переправляли своим действующим внутри Ирана агентурным сетям военное и шпионское оборудование, а разведка США даже занималась тренировкой своих иранских агентов.