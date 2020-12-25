Иран усилил ПВО возле ядерных объектов, опасаясь ударов перед уходом Трампа

Иран усилил системы противовоздушной обороны вокруг своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности из-за возможных американских ракетных ударов перед уходом из Белого дома действующего президента Дональда Трампа. С таким утверждением выступила в четверг кувейтская газета Al Qabas, ссылающаяся на «хорошо осведомленные источники» в исламской республике.

«Иран усиливает противовоздушную оборону возле своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти в свете напряженности в отношениях с США и до ухода из Белого дома президента Трампа», — отмечают они. В частности, указывается, что за защиту объектов отвечают зенитные комплексы и радиолокационные средства аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил).

«Они задействовали весь имеющийся противовоздушный потенциал для отражения возможного ракетного удара, направленного на срыв процесса обогащения урана на этих жизненно важных для иранской ядерной программы объектах», — подчеркивают источники. Утверждается, что вблизи ядерного объекта в Фордо развернуты зенитная ракетная система большого радиуса действия Bavar-373 и ЗРК «Куб».

Кроме того, источники подтвердили изданию информацию, согласно которой системы ПВО также были серьезно укреплены в Натанзе (провинция Исфахан), где расположен завод по обогащению урана.(ТАСС)