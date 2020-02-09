Иран сообщил об отражении «самой масштабной» кибератаки

«Эти атаки продолжаются, началась вторая волна. Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом», — сказал Фатахи, говоря о кибератаке на коммуникационную инфраструктуру страны.

Иранские власти днем ранее сообщили о кибератаке, проведенной в субботу около полудня, что вызвало сбой в работе интернета ряда операторов, продолжавшийся около часа. В субботу кибератаку удалось отразить.(РИА Новости)