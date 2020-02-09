Иран сообщил об отражении «самой масштабной» кибератаки

Иран отразил «самую масштабную» кибератаку, целью которой было создание неполадок в работе интернета в стране, сейчас пошла «вторая волна», сообщил замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи.
«Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории», — написал чиновник в Twitter.
В эфире телеканала IRINN в воскресенье он сообщил, что кибератака носила организованный характер, и назвал ее беспрецедентной.
«Эти атаки продолжаются, началась вторая волна. Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом», — сказал Фатахи, говоря о кибератаке на коммуникационную инфраструктуру страны.
Иранские власти днем ранее сообщили о кибератаке, проведенной в субботу около полудня, что вызвало сбой в работе интернета ряда операторов, продолжавшийся около часа. В субботу кибератаку удалось отразить.(РИА Новости)