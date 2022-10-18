Иран согласился предоставить России ракеты «земля-земля» и дополнительные беспилотники.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Соглашение между Ираном и Россией заключили 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

«Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности семейства ракет Fateh и Zolfaghar», — сказал один из иранских дипломатов, проинформированный о визите.

Информированный западный чиновник подтвердил это, заявив, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет класса «земля-земля» малого радиуса действия, в частности Zolfaghar.

При этом иранский дипломат в комментарии агентству отверг утверждения западных чиновников о том, что поставки иранского оружия России нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

«Где их используют — это не вопрос к продавцу. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем», — сказал дипломат. (УНИАН)