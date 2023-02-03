Налоговая служба Ирана одобрила постановление об освобождении от уплаты налогов физических и юридических лиц за ввоз иностранной валюты, включая наличные средства и денежные переводы.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно циркуляру налоговой службы, любое физическое или юридическое лицо может ввезти в страну любое количество денежных знаков, задекларировав при въезде валюту на таможне.

В соответствии с указом, Центральный банк, Министерство экономики и финансов, полиция и другие соответствующие учреждения обязаны принять меры для облегчения ввоза иностранной валюты.

Постановление действует до октября 2023 года.