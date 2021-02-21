Иран опроверг информацию о начале переговоров с США по задержанным американцам

Власти Ирана опровергают информацию американской стороны о начале переговоров с ней по вопросу задержанных граждан США. Об этом сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что Тегеран не имел прямых переговоров с Вашингтоном, а все контакты с США осуществляются через посольство Швейцарии в Иране, которое официально представляет интересы американской стороны в стране.

Ранее в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США начали контакты с Ираном по вопросу задержанных лиц и продолжат этот диалог. По словам Салливана, «существенный приоритет администрации США в том, чтобы граждане в безопасности вернулись домой».