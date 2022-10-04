В МИД Ирана заявили, что не признают так называемые «референдумы», которые Россия организовала на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом заявил представитель иранского МИД Нассер Канаани на брифинге, его процитировала пресс-служба министерства.»Исламская Республика, как всегда, в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН», — заявил Канани.

По его словам, Иран выступает против любых «провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».

Отметим, что Иран является одним из немногих союзников России, помогающих Путину в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет российской армии свои беспилотники, которые ВСУ регулярно сбивают на южном направлении.