Посольство Ирана в Азербайджане опровергло утверждения армянских СМИ о переброске иранских войск на границу с Азербайджаном.

«Сообщения об этом в соцсетях является фейком. Показанные видеокадры сделаны несколько лет назад. Подобные слухи распускают недоброжелатели двух стран, чтобы подорвать отношения Тегерана и Баку», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что днем ранее армянские источники в один голос сообщали о переброске иранских войск на границу с Азербайджаном в связи с обострением ситуации в Лачинском коридоре. При этом, была показана видеосъемка перевозки тяжелой техники на трейлерах. (Turan)