Иран назвал действия американских самолетов «террористическими»

Тегеран примет меры, которые заставят США сожалеть о перехвате иранского пассажирского самолета на прошлой неделе, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
По его словам, действия американских самолетов в воздушном пространстве Сирии и Ливана по отношению к лайнеру авиакомпании Mahan Air были опасными, он назвал их «террористическими» и нарушающими международные нормы.
«Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном», — цитирует Мусави агентство Fars.