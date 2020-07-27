Иран назвал действия американских самолетов «террористическими»

По его словам, действия американских самолетов в воздушном пространстве Сирии и Ливана по отношению к лайнеру авиакомпании Mahan Air были опасными, он назвал их «террористическими» и нарушающими международные нормы.

«Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном», — цитирует Мусави агентство Fars Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте (Ливан), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.