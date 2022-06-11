Тегеран и Каракас заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB, передает ТАСС.

Подписание документа прошло в Тегеране в присутствии президентов Ирана Эбрахима Раиси и Венесуэлы Николаса Мадуро. Соглашение предусматривает сотрудничество в политической, культурной, нефтяной, нефтехимической и туристической сферах.

27 марта 2021 года министр иностранных дел Китая Ван И и занимавший тогда пост главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. После этого иранские политики неоднократно заявляли, что прорабатывают возможность достижения аналогичных договоренностей с другими дружественными странами, включая Турцию, Россию и Венесуэлу.