Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со всеми сторонами, включая Саудовскую Аравию, заявил журналистам старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
«Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе», — заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».(РИА Новости)