Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе

Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со всеми сторонами, включая Саудовскую Аравию, заявил журналистам старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
«Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе», — заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».(РИА Новости)
| 2020-02-17T16:50:54+00:00 17 февраля 2020, 20:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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