Ирак вновь открыл КПП Мехран на границе с Ираном

Ранее 20 февраля Ирак после сообщений о роспространении нового коронавируса в Иране принял решение временно закрыть пункт погранперехода Мехран в рамках мер по борьбе с распространением вируса.

В воскресенье Голями сообщил, что КПП Мехран вновь открыт для коммерческих грузоперевозок и работает в штатном режиме.

По последним данным Минздрава Ирана на 1 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 385 человек, достигнув 978, число жертв возросло до 54.