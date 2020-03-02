Ирак вновь открыл КПП Мехран на границе с Ираном

КПП Мехран на границе с Ираном вновь открыт для коммерческих грузоперевозок, заявил глава таможной службы провинции Илам Рухолла Голями, передает Информагентство Исламской Республики (IRNA)

Ранее 20 февраля Ирак после сообщений о роспространении нового коронавируса в Иране принял решение временно закрыть пункт погранперехода Мехран в рамках мер по борьбе с распространением вируса.

В воскресенье Голями сообщил, что КПП Мехран вновь открыт для коммерческих грузоперевозок и работает в штатном режиме.

По последним данным Минздрава Ирана на 1 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 385 человек, достигнув 978, число жертв возросло до 54.

| 2020-03-02T10:08:05+00:00 2 марта 2020, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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