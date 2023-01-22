Модели Pro-линейки смартфонов iPhone 15 от Apple получат более тонкие рамки вокруг экрана и изогнутые края корпуса, что сделает их похожими на умные часы Apple Watch. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ShrimpApplePro в своем Twitter.

«Новые модели по-прежнему будут иметь плоские дисплеи, поскольку изогнутыми будут только лицевые панели. Такая комбинация приведет к внешнему виду, похожему на Apple Watch Series 7 и Series 8», — рассказал источник.

Он также указал на то, что все модели новой линейки сохранят экраны тех же размеров, что и модельный ряд iPhone 14. Также даже у «обычных» iPhone 15 и 15 Plus появится вырез Dynamic Island вместо «челки».

«Мой источник назвал iPhone 15 Ultra очень красивым смартфоном», — добавил ShrimpApplePro, не уточнив, чем гаджет будет отличаться от iPhone 15 Pro.