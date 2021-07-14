В четверг завершился первый визит в Баку комиссара Евросоюза по политике соседства и расширения Оливера Вархели, состоявшийся в рамках турне по странам Южного Кавказа. Ключевой темой повестки обсуждений стала новая инициатива ЕС – Экономического и инвестиционного плана, который был презентован в Брюсселе на прошлой неделе.

План ставит целью повышение экономического благосостояния стран Восточного партнерства, помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19 и возможность привлечения до 17 млрд евро в виде государственных и частных инвестиций. Во время визита в Баку Оливер Вархели встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым, побывал в Бакинском международном морском торговом порту, где пообщался с его гендиректором Талехом Зиядовым, а также провел переговоры с главой Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым и помощником Президента АР Хикметом Гаджиевым.

В своем финальном заявлении по итогу визита еврокомиссар сфокусировал внимание на нескольких аспектах – хороших перспективах Азербайджана по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19, потенциале торгового и энергетического сотрудничества, а также на кооперации в постконфликтной ситуации вокруг Карабаха с целью достижения полноценного мира в регионе.

По словам доцента кафедры международной экономики UNEC Эмина Гарибли, сегодня Евросоюз является одним из основных торговых партнеров нашей страны и с этой точки зрения интерес объединения европейских государств к Азербайджану в рамках дальнейшего развития связей не случаен. К этому стоит добавить, что еще в марте львиная доля представленных в Азербайджане компаний ЕС выразили намерение вновь выбрать нашу страну для экономической деятельности. Помимо этого, европейский бизнес в подавляющем своем большинстве полностью одобрил меры, принятые государством для минимизации влияния пандемии, а также подчеркнули социально-экономическую важность восстановления контроля Азербайджана над освобожденными территориями.

Экономические отношения между Азербайджаном и ЕС имеют многолетнюю историю, упирающуюся в договор о сотрудничестве и проект добрососедства. В рамках бюджета этой структуры могут быть выделены средства в развитие Карабахского региона, считает ученый. По его словам, серьезную роль в этом направлении может сыграть также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): «Здесь также важно отметить, что Евросоюз – это развитые страны мировой экономики, которые будут в это вовлечены. К тому же у нас уже имеются договоренности с Италией о включении этой страны в процесс восстановления деоккупированной части Азербайджана».

Ученый также отметил особое значение инвестиционной привлекательности нашей страны для стран Старого Света применительно к планам развития здесь концепции «умных» городов и сел. По его словам, Европейский союз играет немаловажную роль в процессе региональных переговоров и позиции наших стран улучшаются, что в целом понятно, учитывая региональное лидерство Азербайджана. На это указывают недавние переговоры, состоявшиеся между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана Орханом Мамедовым с президентом Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэлой Траллиди, где было заявлено, что итальянские компании заинтересованы в расширении коммерческой деятельности в республике.

«У нас уже есть договоренности с Италией о включении этой страны в процесс восстановления деоккупированной части Азербайджана», — заметил Гарибли.

Примечательно, что Италия в минувшем году являлась торговым партнером №1 Азербайджана, объем взаимной торговли достиг $4,5 млрд, а за 5 месяцев текущего года достиг $2,8 млрд. Азербайджан — крупнейший поставщик сырой нефти в эту страну. При этом на нашу долю приходится свыше 90% всей торговли Италии со странами Южного Кавказа. В свете растущей экономической активности интерес европейского бизнеса увеличивается, заметил он. И хотя интеграционные процессы между нашей страной и ЕС происходят неравномерно, все те реалии, которые создает Азербайджан, играют в нашу пользу.