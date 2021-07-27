Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд.

Как передает РИА Новости в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

«Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд», — сообщили в пресс-службе.

Компания указывает, что «это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей».