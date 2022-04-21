Индия отказалась предоставить свои аэропорты самолетам самообороны Японии для загрузки гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, самолеты из Японии по согласованию с ООН должны были использоваться для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах и их последующей доставки в Польшу и Румынию. Индийские власти не возражали против этого плана на рабочем уровне, но 20 апреля ответили отказом.

В правящей Либерально-демократической партии Японии это решение связывают с традиционными дружескими отношениями между Индией и Россией, пишет Kyodo. В агентстве отмечают, что японским властям придется пересматривать план по отправке гуманитарной помощи.

Ранее обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер выразил мнение, что Индия, которая в данный момент находится в едином лагере с Китаем, должна отказаться от отношений с Россией, даже если стране это невыгодно. Журналист подчеркнул, что страна должна пожертвовать выгодными контрактами на закупку нефти и вооружения у России, в ответ на это западные страны продадут ей свои военные системы по субсидированным ценам.