Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели считает нападение ХАМАС на Израиль террористической атакой. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, мы очень ясно дали понять, что рассматриваем это [атаку ХАМАС] как террористический акт», — заявил он на брифинге.

Он также напомнил об «универсальном обязательстве соблюдать международное гуманитарное право» и глобальной ответственности в борьбе с терроризмом.

«Индия всегда выступала за возобновление прямых переговоров для создания независимого государства Палестины, живущего в мире с Израилем. Эта позиция остается неизменной», — подчеркнул Багчи.