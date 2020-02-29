Индекс Лондонской фондовой биржи показал сильнейшее недельное падение с 2008 года

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился за неделю на 13% на фоне все более тревожной ситуации с распространением в мире нового коронавируса и вызванных им угроз для глобальной экономики.

Это стало самым большим недельным падением индекса, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, со времен финансового кризиса 2008 года. Только за пятницу он опустился на 3,18%, до 6580 пунктов.

С точки зрения потерянных пунктов текущая неделя стала второй самой плохой с 1984 года, когда был введен индекс FTSE-100.(ТАСС)