Индекс Лондонской фондовой биржи показал сильнейшее недельное падение с 2008 года

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился за неделю на 13% на фоне все более тревожной ситуации с распространением в мире нового коронавируса и вызванных им угроз для глобальной экономики.

Это стало самым большим недельным падением индекса, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, со времен финансового кризиса 2008 года. Только за пятницу он опустился на 3,18%, до 6580 пунктов.

С точки зрения потерянных пунктов текущая неделя стала второй самой плохой с 1984 года, когда был введен индекс FTSE-100.(ТАСС)

| 2020-02-28T23:15:52+00:00 29 февраля 2020, 07:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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