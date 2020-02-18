Имран Хан: Пакистан больше не является прибежищем боевиков

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в понедельник подчеркнул, что его страна больше не является прибежищем для боевиков, а его администрация полностью поддерживает афганский мирный процесс, сообщает Голос Америки.

Однако слова Хана получили опровержение уже несколько часов спустя, когда в провинции Белуджистан на юго-западе страны произошел теракт на религиозном мероприятии.

Тем временем США и Талибан, по-видимому, приближаются к достижению договоренности, в соответствии с которой американские войска начнут покидать Афганистан. Со своей стороны, талибы должны начать переговоры с афганским правительством, выполнить ряд договоренностей в сфере безопасности и работать в направлении комплексного перемирия.

Считается, что Пакистан, который давно обвиняют в поддержке Талибана и других экстремистских группировок вдоль границы с Афганистаном, может сыграть ключевую роль в достижении и имплементации любых договоренностей.

«Я могу заверить вас, что никаких прибежищ здесь нет», – заявил Хан на конференции в Исламабаде.

«Какой бы ни была ситуация в прошлом, в настоящий момент мы хотим одного: мира в Афганистане», – добавил он.