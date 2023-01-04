Новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал очередную часть переписки бывшего руководства. В новом выпуске Twitter подробно рассказывается об отношениях между социальной сетью и государственными учреждениями, в том числе о том, как правительство США потребовало, чтобы соцсеть заблокировала почти 250 000 учетных записей.

«Агентство правительства США потребовало заблокировать 250 тысяч аккаунтов, включая журналистов и канадских чиновников», — написал Маск в комментарии журналисту Мэтту Тайбби, опубликовавшему расследование.

Тайбби сообщил о растущем и бесконечном давлении со стороны правительства США на Twitter, чтобы оно работало рука об руку с Конгрессом, чтобы выследить вмешательство России в платформу, в частности, во время выборов 2017 года.

Тем не менее сформированная группа Twitter по поиску российского влияния на платформе продемонстрировала «отсутствие скоординированных усилий» со стороны России, а источниками пропаганды оказались одиночные аккаунты без рекламной поддержки.