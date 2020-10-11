Ильхам Алиев: «Я уверен, что от Пашиняна мы больше не услышим: «Карабах — это Армения»»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сообщает РБК.

Он объяснил, что оценивает итоги переговоров позитивно, так как был объявлен режим прекращения огня.

После этого, я уверен, что от Пашиняна мы больше не услышим: «Карабах — это Армения», а также не услышим, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым руководством Нагорного Карабаха. Если такие заявления им будут сделаны, это будет означать, что он проявил неуважение и к посредникам, и к своей делегации, которая согласовала этот текст в Москве, и по существу он вновь подрывает переговорный процесс. К чему это пришло в этот раз, я думаю, все отчетливо видят. Я не думаю, что он позволит себе второй раз наступить на те же грабли. Это означает, что переговоры велись, ведутся и будут вестись только между Азербайджаном и Арменией. Все попытки армянского руководства переложить эту ответственность на марионеточный режим, который существует в Нагорном Карабахе, провалились. «Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров.