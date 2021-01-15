Ильхам Алиев: Взетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет сдана в этом году

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в Instagram видео, сделанное после церемонии закладки фундамента Международного аэропорта в Физули.

На видео Президент Ильхам Алиевговорит о том, что эта воздушная гавань должна быть сдана в эксплуатацию в этом году.

«Мы заложили фундамент Физулинского международного аэропорта. Он должен быть введен в эксплуатацию в этом году. В любом случае должна быть готова взлетно-посадочная полоса, чтобы иностранные граждане и азербайджанцы, проживающие за рубежом, начиная с этого года, могли беспрепятственно попасть в Шушу на самолете.

Параллельно было дано указание начать работы по организации международных рейсов из Физулинского аэропорта. В то же время сюда можно прилетать из других городов Азербайджана, чтобы комфортно добраться отсюда до Шуши. Из Лянкярана, Нахчывана, Гянджи, других наших городов… Сейчас направление — город Шуша. По дороге будет предоставлена дополнительная информация», — сказал глава государства.