1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию встретился в Софии с премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукэ.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

На встрече глава нашего государства особо подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются на основе стратегического партнерства. Президент Ильхам Алиев отметил наличие между нашими странами традиционных дружественных отношений, широкого сотрудничества.

Премьер-министр Николае-Ионел Чукэ выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Румынией на уровне стратегического партнерства. Премьер-министр отметил наличие больших возможностей для дальнейшего развития отношений по широкой повестке в различных сферах. Он также особо отметил важную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

В ходе беседы были доведены до внимания подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом и особая роль нашей страны в его реализации. В то же время были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики, в том числе экспорта электроэнергии, транспортно-логистической и других областях.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, находящимся в двусторонней повестке дня и представляющим взаимный интерес.

В целях продолжения обсуждения затронутых в ходе встречи вопросов соответствующим государственным органам были даны поручения.

Премьер-министр Румынии пригласил главу государства посетить его страну с официальным визитом. В свою очередь Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Румынии совершить визит в Азербайджан.