Ильхам Алиев утвердил порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении «Порядка усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления иностранцами и лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Азербайджана».

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа, министерству труда и социальной защиты населения — принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Министерству юстиции, внутренних дел, здравоохранения и образования, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, а также местным органам исполнительной власти поручено определить и в течение одного месяца организовать обеспечение электронными подписями уполномоченных лиц, которые с целью единого учета детей, лишенных родительской опеки, будут вносить информацию о них в подсистему министерства труда и социальной защиты населения «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

| 2020-02-27T20:45:27+00:00 27 февраля 2020, 21:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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