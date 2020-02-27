Ильхам Алиев утвердил порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении «Порядка усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления иностранцами и лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Азербайджана».

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа, министерству труда и социальной защиты населения — принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Министерству юстиции, внутренних дел, здравоохранения и образования, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, а также местным органам исполнительной власти поручено определить и в течение одного месяца организовать обеспечение электронными подписями уполномоченных лиц, которые с целью единого учета детей, лишенных родительской опеки, будут вносить информацию о них в подсистему министерства труда и социальной защиты населения «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».