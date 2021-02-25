Ильхам Алиев: «Союзники Армении вновь хотят оживить, модернизировать ее армию»

Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая в четверг на церемонии предоставления квартир семьям погибших в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими настроениями, то увидит кулак. Пусть не испытывают наше терпение. <…> Мы никогда не позволим, чтобы возникла какая-либо угроза для нас, или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какие-либо риски», — сказал глава государства, текст выступления которого опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

В то же время Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит усиливать свою армию. «Подписаны новые контракты, закупается самое современное оружие, и оно уже поставляется. В Азербайджан будет завозиться самое современное оружие», — подчеркнул Алиев. Он отметил, что военные действия одновременно подняли вопрос совершенствования вооруженных сил. «Проводимые реформы приведут к созданию еще более мобильной и боеспособной армии», — подчеркнул он.