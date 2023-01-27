Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в Facebook публикацией в связи с вооруженным нападением на посольство АР в Тегеране.

«Решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня в отношении нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Орхана Ризван оглу Аскерова, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников.

Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические миссии недопустимы!» — говорится в публикации.