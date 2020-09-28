Ильхам Алиев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в формате видеоконференции

28 сентября по инициативе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша состоялась его встреча в формате видеоконференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана выступил за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на основе резолюций Совета безопасности (СБ) ООН.

Азербайджанский лидер заявил, что в основе урегулирования должны лежать нормы международного права, принцип территориальной целостности Азербайджана и резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск с территории Карабаха.

| 2020-09-28T22:35:33+04:00 28 сентября 2020, 22:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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