Ильхам Алиев: Пришли, захватили чужую землю, а затем стали утверждать, что это древняя армянская земля

«Это наши дома, некогда захваченные армянами. Теперь жители села Учюнджю Агалы наверняка узнают, чей это дом. Пришли, захватили чужую землю, оставили людей без дома и крова, стали жить в их домах, превратили все в руины, а затем еще стали утверждать, что это древняя армянская земля».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время поездки в Зангиланский район, комментируя разрушенные армянами дома в селе Учюнджю Агалы.

Глава государства высказался о варварстве оккупантов: «Фальсификаторы, воры, лжецы, варвары держали наши земли под оккупацией почти 30 лет. Все эти видео-документы будут использованы в правовой плоскости в качестве вещественных доказательств для взыскания возмещения».

Отметим, что ранее первая леди Мехрибан Алиева поделилась в İnstagram кадрами поездки президента Ильхама Алиева в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.