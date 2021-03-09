Ильхам Алиев принял делегацию Великого Национального собрания Турции

9 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Как передает АПА, приветствуя членов делегации, президент Ильхам Алиев сказал:

— Добро пожаловать.

Акиф Чагатай Кылыч: Рады Вас видеть, господин президент, как Вы?

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Рад вас видеть.

Акиф Чагатай Кылыч: Большое спасибо за то, что приняли нас.

Президент Ильхам Алиев: Ваш визит, конечно, имеет большое значение, потому что наши межпарламентские связи также очень успешно развиваются. Мы постоянно вместе, поддерживаем друг друга как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Конечно, поддержка, оказанная Турцией во время Второй Карабахской войны, как вам известно, вызвала большую признательность всего азербайджанского народа. Это естественно, так как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом. Политическая и моральная поддержка, оказанная нам с первых часов моим дорогим братом уважаемым президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, конечно, очень воодушевила нас. Руководитель Великого национального собрания Турции и члены парламента также продемонстрировали солидарность и поддержку. То есть, дни войны еще раз показали, насколько наши народы привязаны друг к другу, с какой любовью и уважением они относятся друг к другу. Недавно на саммите Организации экономического сотрудничества мой дорогой брат уважаемый президент вновь сказал прекрасные слова об Азербайджане, нашей Победе. Как вам известно, в конце прошлого года в Баку был проведен военный парад, чтобы отметить эту Победу.

Должен также сказать, что во время войны пресса, все общественные структуры Турции оказали Азербайджану огромную поддержку. Мы очень высоко ценим это. Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился. Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе, в частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого. Еще раз сердечно приветствую вас. Добро пожаловать.

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Председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч сказал:

-Уважаемый господин президент, прежде всего, я тоже хочу передать Вам приветствия и почтение нашего уважаемого президента. Председатель нашего Собрания также передает Вам свои приветствия и почтение. Конечно, как члены комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции, мы очень рады Вашей большой Победе, в то же время пожелали навестить Вас, чтобы еще раз продемонстрировать наше единство. Выражаем Вам признательность за то, что приняли нас.

Господин президент, мы находимся здесь как представители четырех политических партий, поддержавших Ваш успех, Ваше лидерство и борьбу, явившуюся, как Вы сказали, поворотной точкой в истории региона, Вам известно, что Великое национальное собрание Турции приняло заявление об этом.

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Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа, просил передать и его приветствия главе государства и председателю парламента Турции.