18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе поселка Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Отметим, что 20 марта 2022 года в рамках поездки главы государства и первой леди в Суговушан они побывали в здании поселковой полной средней школы на 144 ученических места, которое находилось в непригодном состоянии, поинтересовались ситуацией в образовательном учреждении. Президент Ильхам Алиев дал поручения о начале капитального ремонта в здании школы и проведении работ на высоком уровне.

Было сообщено, что в школе, построенной на территории в один гектар, имеются 12 классных комнат, которые оснащены необходимыми учебными пособиями. В учебном заведении имеются также кабинет информатики, библиотека, две лаборатории, актовый зал на 72 места и столовая. Школа оснащена интернетом, необходимой мебелью и инвентарем. Школьный двор благоустроен, созданы футбольная, баскетбольная и открытая игровая площадки.